Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Otwocku. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Otwock, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

📢 Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec?

📢 Janusz Korwin-Mikke, Nowa Nadzieja – najważniejsze informacje „Faszyzm to nie oddziały SA lub „Czarnych Koszul" maszerujące ulicami. Faszyzm to urzędnicy w zarękawkach, dyrygujący tym, co ma robić kapitalista w „swojej" fabryce, ojciec ze „swoim" dzieckiem – a czasem: ilu Żydów (albo antysemitów) posłać do Oświęcimia". (Janusz Korwin-Mikke: wypowiedź na blogu 9 maja 2008 r.)

📢 Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „To się wszystko bierze z tego polskiego populizmu, ponieważ to się wzięło z tego paplania w Polsce, że każdy, kto ma inne zdanie na forum europejskim i na przykład je wyrazi w Parlamencie Europejskim, to jest zdrajcą. Ja od początku mówiłem, że to są głupoty". (Paweł Kowal: O sporze między Różą Thun a Ryszardem Czarneckim, wypowiedź z dnia 19 stycznia 2018 r.).

📢 Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska – najważniejsze informacje „To się wszystko bierze z tego polskiego populizmu, ponieważ to się wzięło z tego paplania w Polsce, że każdy, kto ma inne zdanie na forum europejskim i na przykład je wyrazi w Parlamencie Europejskim, to jest zdrajcą. Ja od początku mówiłem, że to są głupoty”. (Paweł Kowal: O sporze między Różą Thun a Ryszardem Czarneckim, wypowiedź z dnia 19 stycznia 2018 r.).

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Otwock: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Otwocku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbigniew Ziobro, Suwerenna Polska – najważniejsze informacje „Zmiany w sądownictwie są elementem reformy wymiaru sprawiedliwości, do którego zobowiązał się nasz rząd. (…) Reforma wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa, była naszym wyborczym zobowiązaniem; nie rzucaliśmy słów na wiatr.(…) Sprawny, profesjonalny, działający uczciwie wymiar sprawiedliwości jest marzeniem wielu Polaków. Niestety, póki co jest marzeniem, które nasze ugrupowanie PiS i Zjednoczonej Prawicy zobowiązało się w swoim programie zrealizować”. (Zbigniew Ziobro: Wypowiedź o reformie wymiaru sprawiedliwości, Rzeczpospolita, 21.07.2017 r.).

📢 Chcesz wyglądać stylowo i elegancko? Tych 9 popularnych błędów lepiej unikaj, tworząc jesienne stylizacje Jesień to niewątpliwie czas pełen możliwości modowych. Pojawiają się nowe trendy, które warto testować i się nimi bawić, a sklepy oferują asortyment, któremu niekiedy trudno się oprzeć. Ciepłe sweterki, dzianinowe sukienki, płaszcze, botki... Jak stworzyć z nich stylowe zestawy, a jednocześnie uniknąć modowej wpadki? Przedstawiamy 9 popularnych błędów modowych popełnianych jesienią. 📢 Otwock chce odzyskać status uzdrowiska. Trwają przygotowania do odwiertów geotermalnych W Otwocku trwają prace przygotowujące do wykonania odwiertów geotermalnych. Pozyskanie wody o wysokiej jakości mogłoby mieć przełożenie m.in. na niższe ceny za ogrzewanie dla tamtejszych mieszkańców. Ponadto miałaby ona zastosowanie do celów leczniczych oraz przyczyniłaby się do rozwoju rekreacyjno-turystycznej. Jak podkreśla prezydent miasta Jarosław Margielski, inwestycja może być także potężnym krokiem w kierunku przywrócenia Otwockowi statusu uzdrowiska.

📢 Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Sprawdź kandydatów do Sejmu z okręgu numer 20 i kandydatów do Senatu z okręgów numer 40, 41 Sprawdź, kto kandyduje w wyborach parlamentarnych 2023. Kandydaci do Sejmu z okręgu numer 20 i do Senatu z okręgów numer 40, 41 zostali przedstawieni przez PKW. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

