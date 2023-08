Sierpień 2023 w Otwocku: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Otwocka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Przegląd lipca 2023 w Otwocku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Ile kosztują owoce sezonowe w lipcu 2023? Oto aktualne ceny. Czy jest drogo? Tyle zapłacisz za maliny, borówki i wiśnie Lato w pełni. Czy stragany na targowiskach wciąż uginają się od soczystych i słodkich owoców? Do wyboru jest całkiem sporo. Trwa sezon na wiśnie i borówkę amerykańską, poza tym kupimy jeszcze maliny, agrest i porzeczkę. Żeby zrobić przetwory na zimę, trochę nas to będzie jednak kosztować. Jak wygląda sytuacja na polskich targach, czy jest drogo? Ile zapłacimy w lipcu 2023 na kilogram ulubionych owoców?

📢 Ptasia grypa u kotów w Polsce. WHO wydało raport. Czy ludzie mogą się zarazić wirusem H5N1 od kotów? W czerwcu 2023 roku do weterynarzy w całej Polsce zgłaszali się właściciele i opiekunowie kotów. Zwierzęta wychodzące i niewychodzące zapadały na tajemniczą chorobę, która często kończyła się zgonem. Badania potwierdziły to, o czym spekulowano od początku – koty zabijał wirus ptasiej grypy. WHO wydało raport w tej sprawie. Czy ptasia grypa u kotów stanowi zagrożenie dla ludzi?

📢 Takie są średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z różnych przedmiotów. Jak uczniom poszedł egzamin? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymali 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej i jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy. Ósmoklasiści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą się od niego odwołać. Wyniki rekrutacji do szkół średnich uczniowie poznają już 18 lipca.

📢 Takie są średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z różnych przedmiotów. Jak uczniom poszedł egzamin? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymali 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej i jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy. Ósmoklasiści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą się od niego odwołać. Wyniki rekrutacji do szkół średnich uczniowie poznają już 18 lipca. 📢 Zjawiskowa willa na Mazowszu nagrodzona "Oscarem" nieruchomości. Jest wbita w skarpę i zatopiona w przyrodzie. Kto tam mieszka? Historia tej zjawiskowej willi zaczęła się od miłości do przyrody. Działka położona na brzegu Wisły zauroczyła młode małżeństwo, które uciekając od zgiełku miasta, spędzało każdą wolną chwilę na łonie mazowieckiej natury. Swoje marzenia przemienili w działanie. Dziś, dzięki pomocy Pawła Naduka z pracowni 77 Studio architektury w Warszawie, małżeństwo może pochwalić się jednym z najpiękniejszych domów w Europie. Projekt właśnie otrzymał prestiżową nagrodę w konkursie European Property Awards.

📢 Arcydzieło już w kinach "Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego" – to najnowszy film Mariusza Pujszo, aktora, reżysera i producenta. Komedię już można zobaczyć w kinach w całym kraju. My widzieliśmy go na premierowym pokazie.

📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE.

📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty we poszczególnych województwach. Wiemy, gdzie uczniom poszło najlepiej. Przodują dwa regiony Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 zostały ogłoszone 3 lipca. Uczniowie mogli więc uzupełnić wnioski w rekrutacji do szkół średnich. CKE podało także średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przy pomocy narzędzia MEiN możemy sprawdzić, jak uczniom poszedł egzamin na zakończenie szkoły podstawowej w zależności od konkretnego województwa i przedmiotu, a także zestawić tegoroczne wyniki z wynikami z lat ubiegłych. Zobacz, w jakim regionie egzamin ósmoklasisty poszedł najlepiej. 📢 Europa w odcieniach różu. Najpiękniejsze miejsca, które musisz odwiedzić na wakacjach w stylu Barbie Wakacje w stylu Barbie stają się coraz bardziej popularne, a wiele osób szuka różowych miejsc, które będą idealnym tłem dla ich instagramowych zdjęć. Styl ma nawet swoją nazwę Barbiecore. Europa oferuje wiele uroczych, różowych destynacji, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających podróżników.

📢 Agata Rubik pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty córki. Ma się czym chwalić. „Jestem z niej szalenie dumna” Wyniki egzaminu ósmoklasisty pojawiły się 3 lipca o godz. 10.00 na indywidualnych kontach uczniów. Do testu na zakończenie szkoły podstawowej przystępowała także córka Agaty i Piotra Rubików – Helena. Dumna mama pochwaliła się jej wynikami w mediach społecznościowych.

📢 12 najlepszych kąpielisk w Warszawie i na Mazowszu. Ideale miejsca na wakacyjny relaks, zabawę i ochłodę. Gdzie leży „Mazowiecka Teneryfa”? Które kąpieliska w Warszawie i okolicach są najlepsze? Gdzie czeka najwięcej atrakcji dla dzieci, miłośników sportów wodnych albo błogiego relaksu na łonie natury? Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po 12 najlepszych kąpieliskach na Mazowszu niedaleko stolicy, w sam raz na weekendową wycieczkę czy wakacyjny wypad pod miasto. Sprawdźcie, jakie atrakcje oferują i które kąpieliska są płatne.

📢 Nowa rządowa aplikacja mobilna na wakacje 2023. Dzięki Monument App znajdziesz ciekawe zabytki w okolicy Nowoczesność dotyka wszystkiego, nawet zabytków. Oto najlepszy tego przykład, czyli aplikacja mobilna Monument App od Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. To program zdecydowanie wart wypróbowania, szczególnie w wakacje, a do tego jest jeszcze ciekawy serwis internetowy. Sprawdź sam, a możesz znaleźć inspiracje na urlop lub ciekawe miejsca w swojej okolicy.

