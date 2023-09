Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Otwocku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zamek w Łapalicach to unikalna budowla w Polsce i Europie. To niedokończone marzenie artysty i największa w Polsce samowolka budowlana od 40 lat niszczeje i stanowi zagrożenie dla turystów. Przełomowa decyzja Rady Miejskiej Kartuz może jednak odmienić los tej niezwykłej budowli. Czy „polski Hogwart” zostanie wreszcie ukończony? Czy stanie się najbardziej nietypowym hotelem w Polsce? Skąd w ogóle kolosalny zamek wziął się w cichej miejscowości na Kaszubach? Poznajcie niesamowite dzieje zamku w Łapalicach.

Jesień to dobry czas, żeby zastanowić się nad wyborem lub zmianą źródła ogrzewania. Wiele osób rozważa zastosowanie pompy ciepła, jednak wysokie koszty inwestycyjne i rosnące ceny prądu sprawiają, że zaczynają mieć wątpliwości co do słuszności takiego wyboru. Czy pompa ciepła to w dalszym ciągu dobre rozwiązanie? Jakie są korzyści z jej zastosowania? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze pompy i jak możemy obniżyć koszty ich zakupu oraz użytkowania? Podpowiadamy!