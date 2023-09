Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Otwocku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Otwocka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hity wakacji 2023. Sprawdźcie, do których krajów Polacy wybierali się najchętniej w lipcu i ile średnio kosztowały wycieczki”?

Polacy z roku na rok zyskują coraz lepszy dostęp do kolei. Po latach znów podróżujemy pociągiem np. z Ostrołęki do Chorzel, z Wieliszewa do Zegrza, ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju czy z Padwi i Mielca do Dębicy. Kolej wraca także do małych miejscowości, m.in. dzięki budowie nowych przystanków. Poprawa dostępności komunikacyjnej to jeden z efektów inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z wykorzystaniem środków unijnych i realizacji programów rządowych.