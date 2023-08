Przegląd tygodnia z 20.08.2023 w Otwocku. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Otwock, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Domowe gofry to prawdziwy rarytas, który sprawdzi się zarówno na śniadanie jak i deser. Z naszymi wskazówkami zrobisz je bez problemu. Polecamy 7 przepisów na takie pyszne przekąski. To m.in. banalnie proste do przygotowania delikatne gofry na serku mascarpone oraz ekstra chrupiące gofry na kefirze. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy.

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.