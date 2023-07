Tygodniowy przegląd prasy 16.07.2023: Otwock, 9.07-15.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Otwocka

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Otwocka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Jest bardzo sucho, a będzie jeszcze gorzej. 180 stacji hydrologicznych w Polsce alarmuje o suszy. Rolnicy mają duży problem”?

Przegląd tygodnia: Otwock, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jest bardzo sucho, a będzie jeszcze gorzej. 180 stacji hydrologicznych w Polsce alarmuje o suszy. Rolnicy mają duży problem Już 180 z ponad 500 stacji hydrologicznych w Polsce alarmuje o suszy. Z dnia na dzień ta liczba rośnie, chociaż tak naprawdę to dopiero początek lata. - Nic nie wskazuje, by miało być lepiej, susza się rozprzestrzenia - mówi Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Zdaniem Tomasza Jóźwickiego z Zakładu Agrometeorologii i Informatyki IUNG obecną suszę można już określić jako „dość silną”. Fala upałów, niskie opady deszczu doprowadziły w Polsce do suszy rolniczej. 📢 Jak ozdobić ścianę nad sofą? Sprawdź, jak urządzić modny salon. Najlepsze pomysły na ścienne dekoracje, które są na topie w 2023 roku Sofa czy narożnik to najważniejszy sprzęt w salonie. Jeśli chcemy, żeby pokój dzienny był wizytówką domu, nie wystarczy kupić designerski i wygodny mebel tapicerowany. Powinniśmy zadbać również o jego wyjątkową oprawę. Podpowiadamy, jak ozdobić ścianę za kanapą, żeby ją modnie wyeksponować i zachwycić gości.

📢 Limity na e-recepty wprowadzone. Ważna zmiana: nie dotyczą recept refundowanych. Są jednak ograniczenia w zdalnym przepisywaniu leków Pacjenci muszą przygotować się na ograniczenia dotyczące wystawiania e-recept, bo oprócz tych związanych z ich liczbą wprowadzane są kolejne limity. Zgodnie z zapowiedziami dotyczą one środków stosowanych w leczeniu psychiatrycznym. Resort zdrowia zrezygnował jednak ze zmian w wystawianiu recept refundowanych dla przewlekle chorych. Zobacz szczegóły.

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Otwock: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Otwocku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepszy krem budyniowy. Zawsze wychodzi pyszny i gładki. Poznaj niezawodny przepis na wyśmienity krem do tortów, ciast i deserów Krem budyniowy to świetny dodatek do tortów, ciast biszkoptowych i deserów. Można także nadziać nim eklerki lub pączki czy wykorzystać do dekoracji babeczek. Podpowiadam, jak sprawić by był idealnie gładki i pyszny za każdym razem. Proponuję także dodać do niego wanilię, by kusząco pachniał. Przekonaj się, jaki jest smaczny i zobacz, jak zrobić najlepszy krem budyniowy.

📢 Arcydzieło już w kinach “Arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego” – to najnowszy film Mariusza Pujszo, aktora, reżysera i producenta. Komedię już można zobaczyć w kinach w całym kraju. My widzieliśmy go na premierowym pokazie. 📢 Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Otwocku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Otwocka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE”?

