Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Otwocku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Otwock, 16.04.2023. 9.04 - 15.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wielkopolska nie słynie ze swoich zamków tak, jak Małopolska, Pomorze czy Śląsk. A jednak i tutaj znaleźć można wiele niesamowitych zamków i twierdz, mających do opowiedzenia niezwykłe historie. Czy wiecie, który zamek w Wielkopolsce był bohatersko broniony przed Szwedami, który przerobiono na browar albo gdzie straszy duch kobiety, wychodzącej z obrazu? Albo który zamek jest najmłodszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny? Przedstawiamy 13 niesamowitych zamków Wielkopolski w sam raz na weekendową wycieczkę pod Poznaniem.

Woda owsiana to jedna z najprostszych rzeczy, jakie może sobie zaserwować, a jak wiemy – w prostocie jest siła. Picie tego napoju może nam pomóc w odchudzaniu, ochronić przed chorobami, ureguluje poziom cukru we krwi i wiele innych. Przekonaj się, co daje picie wody owsianej i wypróbuj prosty przepis na ten wspaniały napój.