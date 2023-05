Wycieczki rowerowe do 11 km od Otwocka. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 27 - 28 maja?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Otwocka? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Otwocka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Otwocka warto wybrać w weekend.

Rowerem w okolicy Otwocka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Otwocka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Fotoimpresje poleca trasę rowerzystom z Otwocka Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem.

Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Szymek84 poleca trasę mieszkańcom Otwocka Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Energ.W-wa 4 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94,86 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 891 m Deiv poleca trasę mieszkańcom Otwocka Wyjazd z Powsina, Świątynia Opaczności Bożej, a w niej Panteon Wielkich Polaków. Przejazd mostem Siekierkowskim, a dalej trasą rowerową nad Wisłą do mostu Gdańskiego, kanał Żerański-wzdłuż kanału dojedziemy do Nieporętu nad Zalew Zegrzyński. Powrót do Powsina.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wisły: Mokotów - Most Siekierkowski - prom Karczew-Gassy - Siekierki - Mokotów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę dla rowerzystów z Otwocka poleca Adr77

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa. Po niespełna 5,5 km niestety się kończy. Przez następny kilometr jedziemy drogą równoległą do głównej. Ruch samochodowy znikomy. Od ronda wjeżdżamy na drogę 801 i jedziemy nią aż 9 km trzymając się prawej krawędzi asfaltu. Uwaga ruch aut napawdę duży. To najmniej przyjemny odcinek trasy. Przez następne 3 km jedziemy szerokim, równym, asfaltowym poboczem.

Samochodów już mniej. Po prawej i lewej stronie drogi łąki. O skręcie w prawo na prom informuje nas stosowny znak. Do promu już tylko 1,5 km.

Przeprawa promowa przebiega bardzo sprawnie. Koszt to jedyne 5 zł za osobę i rower. Po drugiej stronie rzeki czeka nas równoległy do wału piękny, równiutki asfalt. Wymarzony odcinek trasy dla szosowców, których jest tu naprawdę sporo. Ruch samochodowy naprawdę znikomy. Przyjemna jazda trwa aż 7,5 km. Następnie jedziemy bitą drogą u podnóża wału lub samym wałem, po którym prowadzi wąska ścieżka. Po minięciu pierwszej piaskarni ścieżka zamienia się w asfaltową pieszo-rowerową. Po dojechaniu do drugiej jedziemy juz cały czas wałem aż do Mostu Siekierkowskiego. W większości jest tak kostka, która na ostatnim, około kilometrowym odcinku zamienia się w drogę bitą. Od mostu aż do mety prowadzi nas ścieżka rowerowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Konstancin-Gassy-Karczew Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,48 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 226 m

Suma zjazdów: 215 m Trasę dla rowerzystów z Otwocka poleca Roku

Trasa z Warszawy przez Konstancin na festiwal w Gassy - przeprawa promem do Karczewa i powrót do Warszawy podobną trasą również z przeprawą przez Wisłę - godz. funkcjonowania promu podana na zdj.Warto też podjechać nad jezioro - rezerwat na Torfach

Nawiguj

