Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze w Otwocku. Gdzie głosować?

Państwowa Komisja Wyborcza podała listę lokali wyborczych w Otwocku. Nie wiesz, gdzie zagłosować? Poniżej więcej szczegółów. Dowiedz się, gdzie możesz zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Otwocku - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Otwocku. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Biuro Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

adres: Michała Elwiro Andriollego 54, 05-400 Otwock

numer komisji: 4 Michała Elwiro Andriollego parzyste od 26 do 74A

Hoża 9 i 9A

Karczewska nieparzyste od 1 do 47

Johna Lennona

Jana Matejki parzyste od 2 do 8

Powstańców Warszawy nieparzyste od 15 do końca

Marii Skłodowskiej-Curie

Stanisława Wyspiańskiego

Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

adres: Stefana Batorego 34, 05-400 Otwock

numer komisji: 9 Baletowa

gen. A. E. Fieldorfa

Generalska

im. Generała Józefa Hallera

Karczewska parzyste od 36 do końca

Stanisława Lema

Aleksandra Ładosia

Ługi nieparzyste od 7 do końca i parzyste od 10 do końca

Czesława Miłosza

Przewoska nieparzyste od 25 do końca

Konstantego Rokickiego

gen. K. Sosnkowskiego

Stefana Batorego parzyste od 32 do końca

Wiejska parzyste od 88 do końca

Witkacego

adres: Warszawska 11/13, 05-400 Otwock

numer komisji: 17 Władysława Czaplickiego

Kazimierza Dłuskiego

Feliksów

Samuela Goldflama

Jana Pawła II nieparzyste od 63 do końca

Tadeusza Kościuszki nieparzyste od 1 do 3

parzyste od 2 do 6B

Emilii Plater nieparzyste od 1 do 27

parzyste od 2 do 18

dr Władysława Przygody nieparzyste

Władysława Stanisława Reymonta nieparzyste od 5 do 23

parzyste od 10 do 14C

Samorządowa nieparzyste od 1 do 13C

Juliusza Słowackiego nieparzyste od 7 do 45B

parzyste od 4 do 44

Warszawska od 1 do 15

adres: Generała St. Grota Roweckiego 2, 05-480 Karczew

numer komisji: 26 Danuty

Lecha

Gen. Wł. Sikorskiego

Krajowa Szkoła Skarbowości

adres: Kolorowa 13, 05-402 Otwock

numer komisji: 16 H. Ch. Andersena

Baśniowa

Oleńki Billewiczówny

ks. Stanisława Brzóski

Stefana Czarnieckiego

Hajduczka

Jagienki

Jana Kazimierza

Juranda

Kolorowa

Juliusza Kossaka

Krótka

Majowa parzyste od 58 do 112

Majowa nieparzyste od 81 do 171

Marszałkowska nieparzyste od 13 do końca

parzyste od 10 do końca

Mlądzka

Niecała

Otwocka

Pogodna nieparzyste od 43 do końca

parzyste od 38 do końca

Henryka Sienkiewicza

ks. Ignacego Jana Skorupki

Jana Skrzetuskiego

Słowicza

Sokola

Sowia

Sucha

Szczygla

Teklińska

Tolińska

Michała Wołodyjowskiego

Wysoka

Jana Onufrego Zagłoby

Zielona

Żurawia parzyste od 2 do 32

Żurawia nieparzyste od 1 do 39

Żwirki i Wigury

Liceum Ogólnokształcące Nr III

adres: Juliusza Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock

numer komisji: 19 Ceglana

Fryderyka Chopina od 1 do 4

Cisowa

Grunwaldzka nieparzyste od 37 do 135

parzyste od 36 do 96T

K. Hoffmanowej

Jałowcowa

Ks. Stanisława Konarskiego

Joachima Lelewela

Stanisława Moniuszki

dr Władysława Przygody parzyste

Władysława Stanisława Reymonta nieparzyste od 25 do 47

parzyste od 16 do 36/38

Samorządowa nieparzyste od 15 do końca

parzyste od 12 do końca

Juliusza Słowackiego nieparzyste od 1 do 5, 2

Stefana Żeromskiego nieparzyste od 21 do 73Z

parzyste od 36 do 96D

Miejska Hala Sportowa

adres: Sportowa 1, 05-400 Otwock

numer komisji: 3 Karczewska nieparzyste od 49 do końca

Jana Matejki nieparzyste od 1 do 9

Parkowa

Sportowa parzyste

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu

adres: Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

numer komisji: 5 Michała Elwiro Andriollego nieparzyste od 47 do 73

Armii Krajowej 7, 8, 8A

Krucza nieparzyste

Józefa Poniatowskiego od 1 do 10

Wspólna

Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Sosnowa 4, 05-400 Otwock

numer komisji: 6 Michała Elwiro Andriollego nieparzyste od 27 do 45

Armii Krajowej od 1 do 5

Hoża nieparzyste od 1 do 7

Hoża nr 2

Krucza parzyste od 2 do 8

Powstańców Warszawy nieparzyste od 1 do 13A

Powstańców Warszawy nr 2

Smolna

Sosnowa

Przedszkole Nr 10

adres: Jana Kochanowskiego 6, 05-400 Otwock

numer komisji: 21 Borowa

Gliniecka

Klonowa

Jana Kochanowskiego

Pałacowa

Władysława Stanisława Reymonta nieparzyste od 49 do końca

parzyste od 38 do końca

Szpitalna

Świerkowa

Wierchowa

Przedszkole Nr 18

adres: Komunardów 4, 05-402 Otwock

numer komisji: 14 Brzozowa od 1 do 1B i 7

Brzozowa parzyste od 4 do 6

Dębowa

Esplanada

Górna nieparzyste od 15 do 65

Górna parzyste od 18 do 66

Jana III Sobieskiego

Jana Pawła II parzyste od 22 do końca

Stefana Jaracza

Hugona Kołłątaja od 1 do 59

Komunardów

Kosmiczna

Majowa parzyste od 2 do 40

Mała

Ignacego Paderewskiego

Piaskowa

Piękna

Piwna

Poselska

Rakietowa

Różana

Sputników

Świderska parzyste od 40 do końca

Wąska

Wojska Polskiego

Wyzwolenia

Zielna

Przedszkole Nr 3

adres: Jodłowa 14, 05-400 Otwock

numer komisji: 10 Czerska

Gdyńska

Gorzowska

Kartuska

Katowicka

Krakowska od 1 do 17

Waleriana Łukasińskiego nieparzyste od 27 do końca

parzyste od 32 do końca

Mazurska nieparzyste od 1 do 25

Mazurska parzyste od 2 do 28

Stefana Okrzei nieparzyste od 43 do końca

parzyste od 38 do 116

Portowa nieparzyste

Poznańska nieparzyste od 1 do 15

parzyste od 2 do 18A

Przewoska parzyste od 28 do końca

Pułtuska

Sołecka parzyste od 2 do 4

nieparzyste od 1 do 5

Stefana Batorego nieparzyste od 27 do 31A

parzyste od 20 do 30

Wałbrzyska

Wawerska nieparzyste od 45 do 47

Wiejska nieparzyste od 35 do końca

parzyste od 36 do 86

Wileńska

Wrocławska nieparzyste od 1 do 13

parzyste od 2 do 14

Przedszkole Nr 6

adres: Kubusia Puchatka 28, 05-400 Otwock

numer komisji: 22 Aleja Róż

Adama Asnyka

Biruty

Cieszyńska

Aleksandra Fredry

Górnośląska

Ojca Rafała Kalinowskiego

Kubusia Puchatka

Literacka

Maurycego Mochnackiego

Gabriela Narutowicza nieparzyste od 41 do 105

parzyste od 52 do 108

Cypriana Kamila Norwida

Elizy Orzeszkowej nieparzyste od 7 do końca

parzyste od 8 do końca

Podgórska

Tadeusza Rejtana

Marii Rodziewiczówny

Władysława Syrokomli

Szwoleżerów

Tatrzańska

Kornela Ujejskiego

Warszawska od 57 do końca

Ludwika Zamenhofa

Zgoda

Ziemowita

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej

adres: Majowa 17/19, 05-402 Otwock

numer komisji: 13 Brzozowa 2, 2A i 3

Górna nieparzyste od 67 do końca

Górna parzyste od 70 do końca

Grzybowa

Jana Pawła II numery parzyste od 2 do 20

Jasna

Hugona Kołłątaja nieparzyste od 61 do końca

parzyste od 60 do końca

Koszykowa

Majowa nieparzyste od 1 do 35

Mazowiecka

Adama Mickiewicza

Turystyczna nieparzyste od 1 do 19A

Turystyczna parzyste od 2 do 22

Wierzbowa

Zaciszna nieparzyste od 1 do 31

Zaciszna parzyste od 2 do 40C

Ziołowa

Stacja Pomp OPWiK

adres: Stefana Batorego 2, 05-400 Otwock

numer komisji: 11 K. I. Gałczyńskiego

Giżycka

Kołobrzeska

Janusza Korczaka

Koszalińska

Krakowska od 18 do końca

Józefa Ignacego Kraszewskiego nieparzyste od 1 do 81A

Józefa Ignacego Kraszewskiego parzyste od 2 do 50

Kwiatowa

Bronisława Lachowicza

Lubelska

Łąkowa

Ługi nieparzyste od 1 do 5

parzyste od 2 do 8

Malborska

Mazurska nieparzyste od 27 do końca

parzyste od 30 do końca

Mieszka I

Zofii Nałkowskiej

Stefana Okrzei parzyste od 118 do końca

Olsztyńska

Poznańska nieparzyste od 17 do końca

Poznańska parzyste od 20 do końca

Rybna

Rycerska nieparzyste

Sołecka nieparzyste od 7 do końca

parzyste od 6 do końca

Stefana Batorego nieparzyste od 1 do 25

parzyste od 2 do 18

Szczecińska

Tysiąclecia nieparzyste od 1 do 75

Tysiąclecia parzyste od 2 do 62

Warsztatowa

Wrocławska od 15 do końca

Piotra Wysockiego

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Karczewska 14/16, 05-400 Otwock

numer komisji: 8 Romana Dmowskiego

Karczewska parzyste od 14 do 34

Księżycowa

Olszowa od 10 do końca

Prosta

Przewoska nieparzyste od 1 do 23

Przewoska parzyste od 6 do 26A

Stefana Batorego nieparzyste od 33 do 35

Szkolna nieparzyste od 41 do końca

Wronia

Zygmunta nieparzyste od 1 do 23

Szkoła Podstawowa Nr 12

adres: Michała Elwiro Andriollego 76, 05-400 Otwock

numer komisji: 2 Michała Elwiro Andriollego parzyste od 76 do końca i 77

gen. Juliana Filipowicza 9

Jaremy

Kazimierza Pułaskiego parzyste od 10 do końca

Kazimierza Pułaskiego nieparzyste od 11 do końca

Sportowa nieparzyste

T. Ślusarskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Józefa Poniatowskiego 47/49, 05-400 Otwock

numer komisji: 1 Michała Elwiro Andriollego nieparzyste od 79 do końca

Armii Krajowej od 9 do końca

Bernardyńska

Budrysów

Józefa Chłopickiego

Tadeusza Czackiego

Jarosława Dąbrowskiego

Józefa Dwernickiego

gen. Juliana Filipowicza nieparzyste od 1 do 7

Gerwazego

Hrabiego

Jastrzębia

Andrzeja Kmicica

Legionów

Lipowa

Litewska

Łowiecka

3 Maja

Myśliwska

Gabriela Narutowicza nieparzyste od 1 do 39

parzyste od 2 do 50

Partyzantów

Plac Wolności

Józefa Poniatowskiego od 11 do końca

Ignacego Prądzyńskiego

Kazimierza Pułaskiego nieparzyste od 1 do 7C i parzyste od 2 do 8

Redutowa

Jana Skrzyneckiego

Jacka Soplicy

Józefa Sułkowskiego

Tadeusza

Romualda Traugutta

Wojskiego

Zamkowa

Zosi

ks. Stanisława Żebrowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Tadeusza Kościuszki 28, 05-400 Otwock

numer komisji: 18 Boczna

Fryderyka Chopina od 5 do końca

dr. Józefa Geislera

Inwalidów Wojennych

Mikołaja Kopernika

Kościelna

Tadeusza Kościuszki nieparzyste od 5 do końca

parzyste od 8 do końca

Leśna

prof. Stefana Kazimierza Malawskiego

Antoniego Obarskiego

Przechodnia

Przeskok

Samorządowa parzyste od 8 do 10

Składowa

Warszawska od 17 do 43

Widok

Willowa

Władysława Wrońskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Szkolna 31, 05-400 Otwock

numer komisji: 7 Michała Elwiro Andriollego od 1 do 25

Bartosza

Bazarowa

Górna nieparzyste od 1 do 13

Górna parzyste od 2 do 16

Karczewska parzyste od 2 do 12C

Kupiecka

Letnia

Ludna

Mysia

Napoleońska

Odyniecka

Olszowa od 1 do 9

Orla

Piastowa

Podmiejska

Polna

Przewoska parzyste od 2 do 4A

Racławicka

Radosna

Rzemieślnicza

Stanisława Staszica

Szkolna parzyste od 2 do 58

Szkolna nieparzyste od 1 do 31

Świderska nieparzyste od 1 do 47A

Świderska parzyste od 2 do 38

Wawerska nieparzyste od 1 do 39

Wawerska parzyste od 2 do 24B

Wesoła

Wiśniowa

Zygmunta parzyste

Szkoła Podstawowa Nr 5

adres: Juliusza Słowackiego 66, 05-402 Otwock

numer komisji: 15 Bagatela

Bajkowa

Grunwaldzka parzyste od 2 do 26

nieparzyste od 1 do 15A

Jana Pawła II nieparzyste od 1 do 61

Kasztanowa

Kukułcza

Lisia

Majowa parzyste od 42 do 56

nieparzyste od 37 do 79B

Marszałkowska nieparzyste od 1 do 11

parzyste od 2 do 6

Ostrowska

Pawia

Emilii Plater nieparzyste od 29 do końca

Poetycka

Pogodna nieparzyste od 1 do 41B

parzyste od 2 do 36

Ptasia

Pusta

Władysława Stanisława Reymonta od 1 do 3B

Juliusza Słowackiego od 46 do końca

Józefa Sowińskiego

Strusia

Juliana Tuwima

Westerplatte

Wiązowska

Wiewiórcza

Zajęcza

Zakopiańska

Szkoła Podstawowa Nr 6

adres: Ambasadorska 1, 05-400 Otwock

numer komisji: 12 Ambasadorska

Białołęcka

Bolesława Chrobrego

Bracka

Braniewska

Chełmska

Bronisława Czecha

Gdańska

Jodłowa

Kąpielowa

Józefa Ignacego Kraszewskiego nieparzyste od 83 do końca

parzyste od 52 do końca

Lwowska

Waleriana Łukasińskiego nieparzyste od 1 do 25A

parzyste od 2 do 30A

Heleny Marusarzówny

Ogrodowa

Stefana Okrzei nieparzyste od 1 do 41

parzyste od 2 do 36

Podleśna

Portowa parzyste

Portowa Zaułek

Radomska

Rycerska parzyste

Rysia

Słoneczna

Świderska nieparzyste od 49 do końca

Topolowa

Turystyczna nieparzyste od 21 do końca

parzyste od 24 do końca

Tysiąclecia nieparzyste od 77 do końca

parzyste od 64 do końca

Wczasowa

Wiejska od 1 do 34A

Wiosenna

Wiślana

Władysława Łokietka

Zaciszna nieparzyste od 33 do końca

Zaciszna parzyste od 42 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 7

adres: Majowa 267, 05-400 Otwock

numer komisji: 23 Bociania

Jabłońska

Kominiarska

Koralowa

Krecia

Kręta

Laskowa parzyste od 2 do 168

nieparzyste od 1 do 47

Majowa nieparzyste od 173 do końca

parzyste od 114 do końca

Młynarska

Mostowa

Ogrodnicza

Papuzia

Pąkowa

Poziomkowa

Rzeczna

Szyszkowa

Śliska

Zagajnikowa

Żabia

Żurawia nieparzyste od 41 do końca

parzyste od 34 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 8

adres: Stefana Żeromskiego 235, 05-400 Otwock

numer komisji: 24 Ciasna

Grunwaldzka parzyste od 98 do końca

Józefa Kosackiego

Laskowa nieparzyste od 77 do końca

parzyste od 188 do końca

Miła

Nadrzeczna

Nowa

Pokojowa

Rakowa

Andrzeja Sołtana

Sosnowe Wzgórze

Spartańska

Szosa Lubelska

Wspaniała

Wypoczynkowa

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Stefana Żeromskiego nieparzyste od 75 do końca

parzyste od 98 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Gabriela Narutowicza 275, 05-400 Otwock

numer komisji: 25 Bagnista

Batalionów Chłopskich

Chabrowa

Cicha

Dywizjonu 303

Górecka

Jaśminowa

Kaczeńców

Konwaliowa

Malwy

Nagietkowa

Gabriela Narutowicza od 110 do końca

Niezapominajki

Polnych Kwiatów

Sasanki

Stawowa

Stokrotki

Tulipanowa

Zawilców

Źródlana

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

adres: Marii Konopnickiej 3, 05-400 Otwock

numer komisji: 20 Chłodna

Hipolita Cybulskiego

Jagiellońska

Jana Kilińskiego

Marii Konopnickiej

Zygmunta Krasińskiego

Jana Kurnakowicza

Juliana Ursyna Niemcewicza

Elizy Orzeszkowej od 1 do 6

Józefa Piłsudskiego

Bolesława Prusa

Andrzeja Struga

Szlachecka

Warszawska nieparzyste od 45 do 51

Warszawska parzyste od 44 do 46

Stefana Żeromskiego nieparzyste od 1 do 17

parzyste od 2 do 28

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Posiada funkcje ustawodawcze, nadzorcze i budżetowe. Początki PE sięgają 1952 r., kiedy powstało Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a w 1962 r. przyjęto nazwę Parlament Europejski. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Strasburg jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, natomiast w Brukseli odbywa się większość prac legislacyjnych. Luksemburg jest trzecią siedzibą, gdzie znajduje się Sekretariat i zaplecze techniczne.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

