Trasy rowerowe do 11 km od Otwocka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Otwocka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Otwocka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Otwocka warto wybrać w weekend.

Rowerem w pobliżu Otwocka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Otwocka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Szymek84 poleca trasę mieszkańcom Otwocka Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Konstancin-Gassy-Karczew Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,48 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 226 m

Suma zjazdów: 215 m Roku poleca trasę mieszkańcom Otwocka

Trasa z Warszawy przez Konstancin na festiwal w Gassy - przeprawa promem do Karczewa i powrót do Warszawy podobną trasą również z przeprawą przez Wisłę - godz. funkcjonowania promu podana na zdj.Warto też podjechać nad jezioro - rezerwat na Torfach

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Korona Warszawy: Kopiec PW, Kopa Cwila, Kazurka, Szczęśliwice, Moczydło, Starówka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 733 m

Suma zjazdów: 751 m Trasę rowerową mieszkańcom Otwocka poleca Adr77 Trasę rozpoczynamy na skrzyżowaniu Spacerowej i Bewederskiej. Kierujemy się ul. Gagarina do ul. Czerniakowskiej, którą przecinamy.

Jedziemy na wprost mijając Kopiec Powstania Warszawskiego po lewej stronie, następnie skręcamy w lewo ul. Grupy AK "Północ" i znów w lewo w Bartycką. Okrążamy tym samym cały kopiec.

Podjazd na Kopiec rozpoczynamy z parkingu vis a vis głównego wejścia na teren centrum handlowo-wystawowego "Bartycka".

Po dojechaniu do schodów prowadzących na szczyt zjeżdżamy z chodnika i podjeżdżamy dosyć wymagającą ścieżką wokół góry.

Z Kopca Powstania Warszawskiego (121 m.n.p.m.) zwanego także Górką na Bartyckiej lub Śmieciarą rozpościera się widok na całą Warszawę. Zjazd z Kopca proponuję ścieżką z lewej strony schodów.

Po zjechaniu na ul. Bartycką kierujemy się do Czerniakowskiej, wzdłuż której podążamy ścieżką rowerową aż do Witosa, gdzie skręcamy w prawo i jedziemy prosto do Sikorskiego, później Doliną Służewiecką.

Podjazd na Kopę Cwila (118 m.n.p.m) rozpoczynamy chodnikiem. Na sam szczyt dostajemy się utwardzoną ścieżką. Zjazd chodnikiem wokół górki.

Kierujemy się teraz do al. KEN, wzdłuż której ścieżką rowerową podążamy aż do Belgradzkiej. Skręcamy w nią w prawo i jedziemy do końca. Później drogą gruntową, mijając kościół po prawej stronie, docieramy do podnóży kolejnej góry.

Podjazd na Wzgórze Trzech Szczytów (134 m.n.p.m.) zwane inaczej Kazurką, bądź Kazoorą rozpoczynamy od najniższego szczytu zostawiając po lewej największy w Warszawie dirt park. Potem kierujemy się na średni, by ostatecznie zdobyć najwyższy z trzech szczytów. Z samej góry mamy widok na cały Ursynów i Las Kabacki. Zjazd można zaliczyć bocznymi ścieżkami, bądź dla bardziej wprawnych riderów, trasą 4-crossową.

Do kolejnej góry mamy ok. 11 km. Jedziemy do niej Pileckiego, Puławską, Rzymowskiego, Wołoską, Racławicką i Korotyńskiego.

Górka Szczęśliwicka (152 m.n.p.m) jest najwyższym szczytem Warszawy. Niestety na sam szczyt rowerem się nie dostaniemy. Najwyżej można wjechać na mniej więcej 134 m. Powyżej teren jest ogrodzony i dostępny tylko komercyjnie. Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku ul. Szczęśliwickiej, skręcamy następnie w lewo w Bitwy Warszawskiej 1920 r., która następnie przechodzi w aleję Prymasa Tysiąclecia.

Po dojechaniu do Górczewskiej skręcamy w lewo, mijamy stadion Olimpii i wjeżdżamy do Parku Moczydło. Przez park jedziemy aż do ul. Czorsztyńskiej i tam rozpoczynamy długi bardzo wymagający podjazd. Ostatni fragment do podjechania tylko przez najwytrwalszych.

W ten oto sposób docieramy na kolejny szczyt - Kopiec Moczydłowski (131 m.n.p.m). Zjazd na wschodnią stronę górki do al. Prymasa Tysiąclecia.

Teraz jedziemy al. Prymasa, Obozową, Wawrzyszewską, Ostroroga, Tatarską, Powązkowską, Słonimskiego, przez Park Kusocińskiego i Traugutta, zjeżdżamy ul. Sanguszki, by ostatecznie podjechać na ostatnie wzniesienie na trasie - Skarpę Wiślaną (ok. 121 m.n.p.m.). Stąd piękny widok na praską stronę Warszawy, Wisłę i Park Fontann.

Ostatni fragment trasy to już droga powrotna: Kościelna, Freta, Piwna, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie. Na koniec najdłuższy zjazd na całej trasie ul. Belwederską.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Otwocka

🚲 Trasa rowerowa: Zabytki Mazowsza - Czersk, Linin i Chynów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 428 m

Suma zjazdów: 414 m Trasę dla rowerzystów z Otwocka poleca Szymek84

Główne atrakcje: zamek w Czersku, wiatrak w Lininie (1854 r.), najstarszy kościół na Mazowszu w Chynowie*. Kościół p.w. Świętej Trójcy z p. XVII w. Materiał do budowy obecnego kościoła wykorzystano z poprzedniej świątyni z 1531 r., przez co uznawany jest za najstarszy kościół na Mazowszu. Remontowany w latach 1871–3, 1930–4 i 1948–50 (dobudowa kruchty i wieżyczki na dachu).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na południe od Zalesia Górnego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 25 m

Suma zjazdów: 27 m Trasę dla rowerzystów z Otwocka poleca Dominkom Trasa po asfalcie i drogach gruntowych, czasem żwir i piasek w lesie, mały ruch na szosach.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Otwocku - zobacz listę

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy