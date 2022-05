Trasy nordic walking do 19 km od Otwocka. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 14 - 15 maja

Ścieżki nordic walking z Otwocka

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 19 km od Otwocka. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych nadaje się również dla Ciebie.

Przed drogą upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Otwocku.

W sobotę 14 maja według prognozy pogody ma być 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 23°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Warszawski Ujazdów i okolice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,95 km

Czas trwania marszu: 47 min.

Przewyższenia: 240 m

Suma podejść: 1 389 m

Suma zejść: 1 287 m

Trasę do marszu z Otwocka poleca Mar.now

W jednym z najstarszych i najciekawszych zakątków miasta, zacisznych i wydaje się - żyjących swoim życiem - każdy znajdzie coś dla siebie, nawet w najbardziej upalne wakacyjne dni. Naszą trasę rozpoczynamy poniżej skarpy wiślanej, naprzeciwko Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rozbrat. Tu, w parkowych alejkach, kierując się w stronę Trasy Łazienkowskiej, przechodzimy (nawet dosłownie) przez szpaler fontann wzdłuż głównej alei parkowej. To teren dawnego Centralnego Parku Kultury, łączący teren dawnych ogrodów Frascati z Powiślem, dzisiejszy Park im. E. Rydza-Śmigłego, swoista "mekka" rolkarzy i deskorolkarzy. Jest tu wrotkowisko i liczne ścieżki dla rowerzystów. Dociekliwi mogą wypatrzeć bliżej ul. Czerniakowskiej pomnik Jana Nowaka Jeziorańskiego, siedzącego na ławeczce parkowej, który mieszkał w najbliższym sąsiedztwie parku.

Po prawej stronie, idąc równolegle do Rozbrat, mijamy stary gmach słynnego nie tylko w Warszawie liceum i gimnazjum im. S. Batorego, założone w 1918 r. Wśród wybitnych pedagogów, jakimi zawsze szczyciła się ta szkoła był też Wojciech Mann, który tu uczył angielskiego, a szkołę ukończyli m.in. kompozytor Witold Lutosławski, K.K. Baczyński, J. Bytnar Rudy, Andrzej Łapicki, Lucjan Szołajski, K.T. Toeplitz, W. Eichelberger, M. Englert, A. Michnik, D. Olbrychski, A. Holland, E. Bem, M. Środa, G. Torbicka, D. Wellman, H. Lis, A. Wagner, J. Pochanke, B. Sadowska, M. Figurski, A. Mucha i wielu uznanych profesorów i architektów oraz wielu polityków i dziennikarzy.

Przechodząc pod Trasą Łazienkowską zostawiamy za plecami tzw. "warszawski Malbork", monumentalny gmach, wzorowany na zamku, należący do szkoły katolickiej i katolickiej radiostacji. Po lewej stronie zostawiamy gmach Radiowej Trójki - Programu III Polskiego Radia i stadion lekkoatletyczny Agrykola wraz z jego infrastrukturą (restauracja) i udajemy do głównej alejki rowerowej Parku Agrykola, po której co roku w maju poprowadzona jest trasa Biegu Senatu na 5 km i gdzie często odbywają sie koncerty i imprezy plenerowe. Skręcamy w lewo, za plecami mając Trasę Łazienkowską, po prawej na wysokiej skarpie - Zamek Ujazdowski, w którym mieści się Centrum Sztuki Współczesnej (pierwotnie wczesnobarokowy, zbudowany przez Zygmunta III Wazę, w miejscu zamku Bony Sforzy, od 1809 r. był tu szpital wojskowy, potem psychiatryczny i gruźliczy). Przecinamy kanałek ujazdowski, by wzdłuż niego dojść do ul. Czerniakowskiej (Cypel Czerniakowski), podziwiając nowoczesny stadion Legii po lewej stronie i wrócić po drugiej stronie stawu, kierując się w prawo na gmach radiowej Trójki i dalej do Rozbrat.

