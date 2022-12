Trasy nordic walking do 19 km od Otwocka. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 10 - 11 grudnia

Ścieżki nordic walking z Otwocka

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 19 km od Otwocka. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Otwocka.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Morysin - dawne włości Potockich

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m

Amatorom nordic walking z Otwocka trasę poleca Szymek84

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru.