Spacer do 19 km od Otwocka. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 3 - 4 września

Ścieżki spacerowe w pobliżu Otwocka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 19 km od Otwocka, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Przez trzy mosty

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,77 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 147 m

Suma zejść: 57 m

Fotoimpresje poleca trasę spacerowiczom z Otwocka

Spacer przez trzy mosty, Ślasko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Po drodze Miski w Parku Praskim, i Stadion Narodowy.

Dojazd do poczatku trasy i powrót do domu tramwajem. pogoda ładna choć wiał zimny wiatr.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,11 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podejść: 1 738 m

Suma zejść: 1 779 m