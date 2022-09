Ścieżki rowerowe do 11 km od Otwocka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Rowerem w okolicy Otwocka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Otwocka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 428 m

Suma zjazdów: 414 m

Szymek84 poleca trasę rowerzystom z Otwocka

Główne atrakcje: zamek w Czersku, wiatrak w Lininie (1854 r.), najstarszy kościół na Mazowszu w Chynowie*.