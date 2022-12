Ścieżki rowerowe do 11 km od Otwocka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Otwocka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 11 km od Otwocka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Otwocka przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Otwocka We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Otwocka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Po Mazowieckim Parku Krajobrazowym nad Świdrem i Mienią Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,93 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 690 m

Suma zjazdów: 1 686 m Trasę dla rowerzystów z Otwocka poleca Klub_Eskapada Urocza trasa po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nad Świdrem i Mienią. W sam raz na przejażdżkę w upalny dzień. Generalnie trasa łatwa, choć nad rzekami mogą się zdarzyć odcinki, gdzie trzeba przeprowadzić rower ze względu na wąską i pochyłą ścieżkę nad wysoką skarpą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Rowerzystom z Otwocka trasę poleca Szymek84 Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wisły: Mokotów - Most Siekierkowski - prom Karczew-Gassy - Siekierki - Mokotów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 374 m Rowerzystom z Otwocka trasę poleca Adr77

Wycieczkę rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Wincentego Witosa. Kierujemy się na północny wschód na Most Siekierkowski. Do Czerniakowskiej prowadzi ścieżka rowerowo-piesza, która następnie przechodzi w czysto rowerową. Przejeżdżamy przez most i zjeżdżamy w prawo od razu na Wał Miedzeszyński, po którym prowadzi piękna ścieżka rowerowa. Po niespełna 5,5 km niestety się kończy. Przez następny kilometr jedziemy drogą równoległą do głównej. Ruch samochodowy znikomy. Od ronda wjeżdżamy na drogę 801 i jedziemy nią aż 9 km trzymając się prawej krawędzi asfaltu. Uwaga ruch aut napawdę duży. To najmniej przyjemny odcinek trasy. Przez następne 3 km jedziemy szerokim, równym, asfaltowym poboczem.

Samochodów już mniej. Po prawej i lewej stronie drogi łąki. O skręcie w prawo na prom informuje nas stosowny znak. Do promu już tylko 1,5 km.

Przeprawa promowa przebiega bardzo sprawnie. Koszt to jedyne 5 zł za osobę i rower. Po drugiej stronie rzeki czeka nas równoległy do wału piękny, równiutki asfalt. Wymarzony odcinek trasy dla szosowców, których jest tu naprawdę sporo. Ruch samochodowy naprawdę znikomy. Przyjemna jazda trwa aż 7,5 km. Następnie jedziemy bitą drogą u podnóża wału lub samym wałem, po którym prowadzi wąska ścieżka. Po minięciu pierwszej piaskarni ścieżka zamienia się w asfaltową pieszo-rowerową. Po dojechaniu do drugiej jedziemy juz cały czas wałem aż do Mostu Siekierkowskiego. W większości jest tak kostka, która na ostatnim, około kilometrowym odcinku zamienia się w drogę bitą. Od mostu aż do mety prowadzi nas ścieżka rowerowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Otwocka

🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Trasę dla rowerzystów z Otwocka poleca Fotoimpresje

Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem. Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: I znów do Czerska. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 377 m

Suma zjazdów: 240 m Fotoimpresje poleca trasę mieszkańcom Otwocka

Początek wycieczki przy stacji metra kabaty, potem przez Las kabacki w kierunku czerska. Po drodze kilka ciekawostek, dwa relikty wiatraków i ładne widoki. Drogi różne, asfalty ale gruntowych też było sporo.

To jest najdłuższa trasa jaką do tej poru jechałem z Warszawy do Czerska. Zakończenie także przy stacji metra na Kabatach.

W tym roku to jest moja druga wizyta na zamku. Bilety do zamku nadal po 5 zł dla rowerzysty. 8 zł dla bez roweru. :)

Nawiguj

