Rowerem do 11 km od Otwocka. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki rowerowe w okolicy Otwocka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Otwocka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Otwocku ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 maja w Otwocku ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Po Mazowieckim Parku Krajobrazowym nad Świdrem i Mienią

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,93 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 690 m

Suma zjazdów: 1 686 m

Klub_Eskapada poleca trasę rowerzystom z Otwocka

Urocza trasa po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nad Świdrem i Mienią. W sam raz na przejażdżkę w upalny dzień. Generalnie trasa łatwa, choć nad rzekami mogą się zdarzyć odcinki, gdzie trzeba przeprowadzić rower ze względu na wąską i pochyłą ścieżkę nad wysoką skarpą.

Nawiguj