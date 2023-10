Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Otwocku. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Otwock, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pora planować jesienne urlopy, a najwygodniejszą formą wypoczywania są błogie wakacje all inclusive w słońcu i cieple. Wyszukaliśmy 9 krajów z najtańszymi ofertami all inclusive na listopad 2023. Przekonajcie się, gdzie możecie wypoczywać przez tydzień nawet tylko za 1350 zł. 3. miejsce w rankingu jest zaskakujące – przekonajcie się, jaka to niespodzianka wskoczyła na podium.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Otwocka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2023. Zobacz, jacy kandydaci do Sejmu znajdują się na listach z okręgu nr 20 i do Senatu z okręgów nr 40, 41”?