Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Otwocku. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Otwock, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Krzysztof Zacharczuk zaginął w Polskiej 8.03.2023. Szukają go rodzina i Fundacja ITAKA. Mężczyzna ma 27 lat i 176.0 cm wzrostu, oczy - niebieskie. Krzysztof Zacharczuk zaginął w Polskiej. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 8.03.2023, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda wiadomość może być cenna.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.