Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Otwocku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

Bez względu na to, czy wybierzesz się na długie wakacje, czy zdecydujesz na krótszy wyjazd, wakacje są doskonałą okazją do przeżycia przygody. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby znaleźć fascynujące miejsca w Polsce, które tylko czekają, aby je odwiedzić. Zanim spakujesz walizki, zadbaj o to, aby nic nie zepsuło Ci doskonałej zabawy. Sprawdź korzyści, jakie wynikają z ubezpieczenia podróżnego!

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.