Przegląd prasy z Otwocka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.09.2023

„Faszyzm to nie oddziały SA lub „Czarnych Koszul” maszerujące ulicami. Faszyzm to urzędnicy w zarękawkach, dyrygujący tym, co ma robić kapitalista w „swojej” fabryce, ojciec ze „swoim” dzieckiem – a czasem: ilu Żydów (albo antysemitów) posłać do Oświęcimia”. (Janusz Korwin-Mikke: wypowiedź na blogu 9 maja 2008 r.)