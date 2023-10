Przegląd prasy Otwock 14.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Otwocku

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega przed podróbkami leku Ozempic, z których część trafiła do obrotu. Wycofanie wskazanych partii produktu leczniczego z semaglutydem i zakaz wprowadzania kolejnych dotyczy co najmniej 1,5 tys. opakowań tego środka. To cios dla pacjentów, bo na lek jest ogromne zapotrzebowanie i ciągle brakuje go w aptekach.