Przegląd prasy 18.03.2022 Otwock. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Otwocka

Stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego przez 10 kolejnych lat to nowy produkt banku BNP Paribas i pierwsza taka oferta kredytowa w Polsce. W porównaniu do produktów oferowanych dotychczas polskim kredytobiorcom to rozwiązanie stanowi duży krok do przodu. Większość banków gwarantowała dotychczas w swoich propozycjach kredytowych stałe oprocentowanie przez maksymalnie 5 lat, z kilkoma wyjątkami, które gdzie oprocentowanie były zamrożone na maksymalnie 7 lat.