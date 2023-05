Prasówka z kwietnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Otwocku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Otwocka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.04 a 22.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lwowski kapuśniak na słodko. Wypróbuj regionalny przepis na zupę pełną warzyw. Intrygujące danie z białej kapusty”?

Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

Słodki kapuśniak to danie pochodzące z kuchni polskich Żydów. W zaskakujący sposób potrawa łączy rodzynki, migdały i smak świeżej kapusty. Zupa zakwaszana była dodatkiem pomidorów, a słodyczy dodawały powidła śliwkowe. Przepis pochodzi z książki „Roślinna kuchnia kresowa” Pawła Ochmana. Odkryj przepis na lwowski kapuśniak na słodko.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Otwocka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To oznacza, że możesz kupić buty i akcesoria wiosenne w bardzo przystępnych cenach, z rabatami nawet do -50%! To idealny czas, aby odświeżyć swoją garderobę przed nadchodzącym sezonem.

Wielkopolska nie słynie ze swoich zamków tak, jak Małopolska, Pomorze czy Śląsk. A jednak i tutaj znaleźć można wiele niesamowitych zamków i twierdz, mających do opowiedzenia niezwykłe historie. Czy wiecie, który zamek w Wielkopolsce był bohatersko broniony przed Szwedami, który przerobiono na browar albo gdzie straszy duch kobiety, wychodzącej z obrazu? Albo który zamek jest najmłodszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny? Przedstawiamy 13 niesamowitych zamków Wielkopolski w sam raz na weekendową wycieczkę pod Poznaniem.