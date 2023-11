Prasówka z całego tygodnia 26.11.2023 w Otwocku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Rok 2023 kończy się dla branży deweloperskiej i dla budownictwa mieszkaniowego umiarkowanym optymizmem. Odmrażanie inwestycji wstrzymanych w czasie pandemii, wzrost zdolności kredytowej (w dużej mierze związany z rządowym programem Bezpieczny Kredyt 2%), ponowna dostępność materiałów budowlanych i generalnych wykonawców – wszystko to sprawia, że Polacy znów mogą mieć nadzieję na swoje „M”. Czy jest więc sens spieszyć się z zakupem? Które lokalizacje w woj. mazowieckim warte są uwagi?

W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

