Prasówka Otwock 6.01.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Otwocku nie minęło Cię nic ważnego

Atak rwy kulszowej przeważnie jest nagły, ale mogą go zapowiadać pewne dolegliwości ze strony kręgosłupa. Nie zawsze są one jednak intensywne, dlatego łatwo je zignorować. Z wiekiem choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa postępuje i prowadzi do uszkodzenia dysków. Rwa kulszowa objawia się nagłym, silnym bólem promieniującym od odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przez pośladek, wzdłuż nogi czasem aż do palców stóp. Taki ból nazywa się też zapaleniem korzonków. Sprawdź, jakie objawy wywołuje rwa kulszowa i na czym polega jej leczenie oraz jak zapobiegać bólom pleców.