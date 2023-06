Prasówka 4.06.2023 z całego tygodnia w Otwocku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Krzysztof Dymiński zaginął w Pogroszewie Kolonii 27.05.2023. Szukają go rodzina i Fundacja ITAKA. Nastolatek ma 16 lat i 175.0 cm wzrostu, oczy - niebieskie. Krzysztof Dymiński zaginął w Pogroszewie Kolonii. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 27.05.2023, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda wiadomość może być istotna.

Matura 2023 w sesji dodatkowej rozpoczęła się 1 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do czerwcowych egzaminów przystępują uczniowie, którzy nie mogli zdawać matur w sesji głównej, majowej, z powodów zdrowotnych lub losowych. Zobaczcie harmonogram i najważniejsze informacje. Ile osób przystępuje do matur w terminie dodatkowym?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Otwocku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jednym z istotnych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Dlatego ZUS prowadzi wiele działań i projektów informacyjno-edukacyjnych, które budują społeczną świadomość – od najmłodszych obywateli po seniorów. W szkołach podstawowych realizowany jest „Projekt z ZUS”, a sztandarowym przedsięwzięciem angażującym uczniów szkół ponadpodstawowych są „Lekcje z ZUS”, które wieńczy ogólnopolska olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Za nami kolejna edycja „Lekcji z ZUS” oraz olimpiady, czas więc na krótkie podsumowanie.

Użytkownicy serwisów Morizon i Gratka mogą już poszukiwać wymarzonych nieruchomości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wystarczy, że opiszą swoje potrzeby, a wyszukiwarki mieszkAI (Morizon) oraz szukAI (Gratka) natychmiast zaproponują oferty najbardziej odpowiadające ich sytuacji życiowej. „Chciałbym znaleźć kawalerkę w Łodzi, ale musi być cicha, bo pracuję z domu” – wypowiedzenie lub wpisanie tego typu zdania to wszystko, co trzeba dziś zrobić, by znaleźć idealny lokal.