Pogoda na tydzień w Otwocku. Sprawdź prognozę na najbliższe 7 dni od jutra (16.04) do piątek

Pogoda w Otwocku na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Otwocku? Porównaj prognozę pogody od jutra, 16.04), do piątek, 22.04 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Otwocku: sobota, 16.04 Spodziewana temperatura w sobotę w Otwocku to 10°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 0°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Otwocku będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północny. Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 16.04.2022: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Pogoda na tydzień w Otwocku: niedziela, 17.04 W ciągu dnia w niedzielę w Otwocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 11°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Otwocku w niedzielę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku w niedzielę:

przewaga chmur. Maks. temp. 10 do 12 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 17.04.2022: Temperatura w dzień: 11°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.2

Pogoda na tydzień w Otwocku: poniedziałek, 18.04 W ciągu dnia w poniedziałek w Otwocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 12°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Otwocku wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku w poniedziałek:

przewaga chmur. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 1 do 3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 18.04.2022: Temperatura w dzień: 12°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.2

Pogoda na tydzień w Otwocku: wtorek, 19.04 W ciągu dnia we wtorek w Otwocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 13°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Otwocku we wtorek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 12 do 14 °C, min. temp. 2 do 4 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 19.04.2022: Temperatura w dzień: 13°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.6

Pogoda na tydzień w Otwocku: środa, 20.04 Za dnia w Otwocku słupki rtęci powinny pokazać 16°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Otwocku wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku w środę:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 20.04.2022: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.4

Pogoda na tydzień w Otwocku: czwartek, 21.04 Za dnia w Otwocku słupki rtęci powinny pokazać 17°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartek na piątek temperatura może spaść do 6°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Otwocku będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 4°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku w czwartek:

poranne przelotne opady. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 5 do 7 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 21.04.2022: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 6°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.4

Pogoda na tydzień w Otwocku: piątek, 22.04 W ciągu dnia w piątek w Otwocku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 16°C. Z kolei w nocy z piątek na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 8°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Otwocku będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Otwocka, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Otwocku w piątek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 15 do 17 °C, min. temp. 7 do 9 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 22.04.2022: Temperatura w dzień: 16°C.

Temperatura w nocy: 8°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.4

