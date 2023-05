Najlepsze lodziarnie w Otwocku. Sprawdź adresy w maju 2023

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na większą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach. Serwowano je w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Otwocku powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, dlatego też był to deser wyczekiwany cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy dodać polewę, także w różnych smakach.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.