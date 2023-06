Najlepsze lodziarnie w Otwocku. Sprawdź adresy w czerwcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem mogli się delektować także wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór.

W XVI wieku odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody zdobyły w latach przedwojennych. Były sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa w dwóch złączonych ze sobą waflach. Otwarto także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle i andruty. Oferowane smaki prezentowały się skromnie. Głównie były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.