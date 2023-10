Lista lokali wyborczych w gm. Osieck. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Kolejowa 2, 08-445 Augustówka numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Pogorzel 91, 08-445 Pogorzel numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Rynek 6, 08-445 Osieck numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Natolin 40, 08-445 Natolin numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Warszawska 61, 08-445 Osieck numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Kiedy i w jakich godzinach będzie można głosować?

Zgodnie z polskim prawem wybory parlamentarne odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, które nazywane są lokalami wyborczymi. Są to placówki, w których istnieje możliwość stworzenia lokalu wyborczego według określonych w polskim prawie wytycznym. Muszą one spełniać konkretne kryteria, m.in. takie jak: dojazd, bezpieczeństwo, ogrzewanie, wyposażenie, dostęp do internetu i telefonu.

Warto również podkreślić, że w każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Głosowanie w każdym lokalu wyborczym odbywa się od godz. 7:00 do godz. 21:00.