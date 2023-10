Gm. Wiązowna - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Lubelska 53, 05-462 Wiązowna numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Wspólna 157, 05-462 Duchnów numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Doliny Świdra 6, 05-408 Wola Karczewska numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Napoleońska 1, 05-408 Glinianka numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Słoneczna 19, 05-408 Wola Ducka numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Radosna 74, 05-462 Pęclin numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Kościelna 20, 05-462 Wiązowna numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Mazowiecka 55, 05-462 Malcanów numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Majowa 42, 05-462 Dziechciniec numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Szkolna 11, 05-077 Zakręt numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Mokra 4, 05-408 Rzakta numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Klubowa 8, 05-462 Majdan numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Wierzbowa 1, 05-462 Lipowo numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Malownicza 21, 05-462 Kąck numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Trakt Napoleoński 35, 05-462 Kopki numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Postępu 23, 05-462 Izabela numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Nadziei 3, 05-462 Boryszew numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Sowia 8, 05-462 Stefanówka numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Co zrobić, jeśli chcesz oddać głos za granicą?

Prawo do głosowania za granicą posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Możliwość oddania głosu za granicą odbywa się tylko osobiście. Jeśli chcemy zagłosować w obwodzie utworzonym poza terenem naszego kraju, to należy zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula, ponieważ nie prowadzi on stałego rejestru wyborców. Jak należy to zrobić? Można zgłosić się telefonicznie, ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dodatkowo jest możliwość skorzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, które jest polecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.