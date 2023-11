Gdzie zjeść w Otwocku? Ramen, burger czy schabowy? Opinie

Gdzie smacznie zjeść w Otwocku?

Przy wyborze restauracji, zazwyczaj porównujemy opinie przyjaciół. To najlepszy sposób, by znaleźć najlepsze miejsce, gdzie serwują jedzenie w Otwocku. Trzeba jednak wiedzieć co można wybrać. Zebraliśmy w jednym miejscu firmy działające w branży gastronomicznej z okolicy. Jeżeli jakiejś brakuje, przekaż właścicielowi, że musi to szybko nadrobić.

Które lokale z dobrym jedzeniem w Otwocku znajdziesz na naszej liście? Mogą to być:

bar z fastfoodem

makaroniarnia

lodziarnia

dieta pudełkowa

winiarnia

kuchnia francuska

kuchnia japońska

kuchnia wegetariańska

W walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek.

Stanisław Jerzy Lec

