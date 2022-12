Gdzie na nordic walking do 19 km od Otwocka. Pomysły na sportowy dzień w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Otwocka? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Otwocka na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 19 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Ścieżki nordic walking w okolicy Otwocka Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 19 km od Otwocka. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. Zanim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Otwocka. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer w Komorowie. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,34 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 87 m

Suma zejść: 44 m Amatorom nordic walking z Otwocka trasę poleca Fotoimpresje Krótki spacer po podwarszawskim Komorowie, po drodze kilka miejsc pamięci, śpiew ptaków i cisza o którą w Warszawie tak trudno.

Przechodziłem obok miejsca w którym tuz po powstaniu pochowany był Aleksander Janowski. Założyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, kilka kroków dalej jest mogiła Powstańców. Byłem tez przy domu w którym mieszkał kapitan Stanisław Karol Doruchowski. Adiutant gen. Bora Komorowskiego.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Morysin - dawne włości Potockich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m Trasę do marszu z Otwocka poleca Szymek84

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru.

Dawne włości Potockich Do początku XIX wieku ten obszar lasu, z trzech stron ograniczony wodą, pełnił rolę zwierzyńca. Stanisław Kostka Potocki, właściciel Wilanowa, zlikwidował jednak ostoję zwierzyny i zagospodarował dzikie ostępy. Powstał tu park romantyczny, tak modny w tamtej epoce. Nazwał go Morysinem na cześć wnuka Maurycego (zdrobniale Morysia), a w 1811 roku zbudował pałacyk z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli. Można było do niej ponoć dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Teraz stoi daleko od wody. Ruiny tej ceglanej budowli znajdziemy głęboko w krzakach. W połowie stulecia na skraju parku wybudowano, także ceglaną neogotycką bramę, do której prowadziła wysadzana drzewami aleja, znajdująca się w osi pałacu. I brama (w ruinie) i aleja, zachowały się do dziś, obie zdewastowane mocno. Spod bramy, nad ścianą lasu, malowniczo prezentują się kominy elektrowni na Siekierkach. Neogotycki budynek bramy widać za polem golfowym nawet z ulicy Vogla.

Przyroda nie znosi braku gospodarza Po dawnym parku nie zostało wiele śladów. Tylko ogromne topole stoją, lub leżą wśród drobniejszych krzaków. Dzicz. Trudno poznać, że tu był park, gdyby nie pałacowa ruina. Las przecinają ścieżki, wydeptane przez wędkarzy i nielicznych spacerowiczów. Od upaństwowienia wilanowskich dóbr przyroda odbiera swoje. I nie ma znaczenia fakt, że 1973 r. park został wpisany do rejestru zabytków, a w 1996 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Ochroną objęto już nie były park, lecz „fragment doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym”… Jest tu trochę śmieci, droga, po wiosennych deszczach nie zaprasza do spaceru. Nad jeziorem zdewastowana tablica ostrzegająca przed pożarem, dalej czerwona, państwowa, z napisem „rezerwat przyrody”. Model z czasu zakładania rezerwatu. Żadnej informacji, żadnego drogowskazu. Szkoda.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Cmentarz choleryczny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,04 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 85 m

Suma zejść: 98 m Trasę nordic walking mieszkańcom Otwocka poleca Fotoimpresje

Spacer którego głównym celem był bardzo rzadko odwiedzany i trudno dostępny Cmentarz Choleryczny. Dalsza część spaceru to już bez konkretnego planu a tylko z chęci wykorzystania wolnego dnia i ładnej pogody. Cmentarz znajduje się na granicy Targówka i Pragi Północ, w trójkącie utworzonym przez tory linii Nadwiślańskiej. Istnieje tu dokładnie od 1872, a pochowano na nim 484 osoby zmarłe podczas jednej z epidemii cholery. Na Cmentarz nie da się dostać legalnie, więc jeśli podejmiecie wyzwanie, to na własną odpowiedzialność. Możliwe są dwie drogi. Najłatwiej dojść tam na piechotę, jeśli rowerem, to trzeba go prowadzić przez ostatnie metry lub wspinać się z nim na stromy nasyp kolejowy.

