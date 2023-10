Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Sobienie? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Garwolińska 14, 08-443 Sobienie-Jeziory numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Siedzów 30A, 08-443 Siedzów numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Dziecinów 115, 08-443 Dziecinów numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Warszawice 13, 08-443 Warszawice numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Stary Zambrzyków 59, 08-443 Stary Zambrzyków numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Duży Rynek 25, 08-443 Sobienie-Jeziory numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Wysoczyn 105A, 08-443 Wysoczyn numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić?

Jak można głosować w domach studenckich, domach pomocy społecznej, szpitalach i zakładach karnych?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.