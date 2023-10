Gdzie głosować w gm. Kołbiel? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Królewska 58, 05-340 Kąty numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Szkolna 5, 05-340 Kołbiel numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Człekówka 62, 05-340 Człekówka numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Sępochów 51, 05-340 Sępochów numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Sufczyn 23, 05-340 Sufczyn numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Szkolna 1, 05-340 Kołbiel numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

adres: Szkolna 11, 05-340 Rudzienko numer okręgu do Sejmu: 20 numer okręgu do Senatu: 41

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Wiele osób mieszka pod innym adresem niż adres ich zameldowania, który przypisuje ich do konkretnego lokalu wyborczego. Aby zmienić miejsce głosowania w miejscu, gdzie mieszkamy na co dzień należy złożyć odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek może zostać złożony zarówno przez internet jak i w odpowiednim urzędzie. Aby złożyć wniosek internetowo należy posiadać profil zaufany, który pozwoli na wpisanie danej osoby do rejestru wyborców. Składając wniosek w urzędzie, należy skierować się do urzędu gminy, w której mieszka dana osoba.

Składając wniosek zarówno przez internet, jak i w urzędzie, możemy zostać poproszeni o przykładowy dokument potwierdzający miejsce naszego zamieszkania. Mogą to być: