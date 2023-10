Do jakiego przedszkola w Otwocku zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2025

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Otwocku?

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Placówki niepubliczne w Otwocku działają według przepisów, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w samej placówce .

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Otwocku?

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna w rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.